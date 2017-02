SE TERMINÓ EL FUTBOL PARA TODOS: Desde AFA aseguran que ver el fútbol por TV costará “15 o 20 dólares”

Desde enero, para ver los partidos, habría que pagar abonos. Carolina Cristinziano, integrante de la Comisión Regularizadora que lidera la AFA, adelantó la cifra que los televidentes podrían pagar mensualmente para ver los partidos del fútbol argentino.

En AFA quedaron ratificadas las ofertas de Fox/Turner, ESPN y Mediapro y en la asamblea del viernes darán a conocer qué empresa se quedará con los derechos. Por esto, Carolina Cristinziano, integrante de la Comisión Regularizadora, adelantó que los televidentes podrían pagar una cifra mensual cercana a los 15 ó 20 dólares (alrededor de 300 pesos) para ver los partidos.

“El fútbol gratis se terminó. No me parece ilógico pensar en un valor de entre 15 y 20 dólares para ver el fútbol. No sé bien cuál va a ser el número, hay muchos estudios que se estuvieron haciendo y otros que hemos visto. Dependerá de cada compañía ya que algunas tienen su producción propia y otras no. Eso se definirá una vez que se elija la oferta ganadora”, dijo en declaraciones radiales.

Por otra parte, se definieron los criterios para definir qué clubes estarán habilitados para elegir al nuevo presidente de AFA. El criterio para designar a los asambleístas de la máxima categoría sería por los promedios, por lo que los últimos ocho equipos de la tabla quedarían sin votar. Por el momento serían Vélez, Quilmes, Huracán, Arsenal, Olimpo, Sarmiento, Temperley y Atlético de Rafaela.

El Ascenso, en cambio, ya resolvió cómo repartirá sus lugares. Habrá 6 miembros de la B Nacional, 5 de la B Metro, 2 de la C, uno de la D y 7 del Consejo Federal (2 del Federal A y 5 de las Ligas del Interior). También formarán parte del Congreso tres representantes de grupos de interés: Fútbol Feminino, Futsal y Fútbol Playa. (minutouno)