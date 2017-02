PARITARIAS: Cómo será el aumento para los docentes según el gobierno

En la reunión paritaria con los gremios docentes realizada hoy en la secretaría de Trabajo, el gobierno provincial propuso un primer incremento salarial para ese sector del seis por ciento con los sueldos de marzo superando las previsiones inflacionarias para los primero meses del año. En ese marco, el funcionario provincial precisó que se otorgarán dos incrementos más hasta llegar a una 18 por ciento actualizable de acuerdo a los índices del Indec.

Audio Ministro Hugo Ballay

“Cumplimos con el compromiso que asumió el gobernador, acompañaremos con los incrementos el ritmo inflacionario previsto para este año, y lo haremos con un enorme esfuerzo presupuestario. La crítica situación financiera de la provincia nos obliga a manejarnos con una prudencia extrema”, dijo Ballay al profundizar la propuesta presentada ante los gremios docentes.

“No vamos a hacer anuncios que después no podamos cumplir, no vamos a jugar con el salario de los trabajadores, y es nuestra obligación proponer incrementos que podamos pagar. De lo contrario en lugar de debatir sobre incrementos salariales, no vamos a poder cumplir con la masa salarial de la provincia”, aclaró el funcionario.

Bordet ratificó que, de acuerdo a lo informado por el gobierno nacional, no se abrirán las paritarias docentes, por lo que el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) “se mantendrá estable a valores de diciembre, es decir que ni siquiera se incrementarán con el porcentaje de inflación, es decir, que se mantendrá en los 1.210 pesos”.

El titular de la cartera de Economía detalló además que se garantizó a partir de enero un ingreso mínimo de 9.672 pesos para el cargo testigo (inicial con 20 horas de cátedra semanales, actualmente en 8.060 pesos) cuyo retroactivo se liquidará con los salarios de marzo.

Se realizará también un monitoreo permanente de la inflación para compensar, de ser necesario y de manera automática, el incremento inflacionario (Indec) modificándolo hasta por lo menos igualar ese índice. En julio se abrirá un nuevo encuentro paritario.

Las autoridades provinciales también transmitieron que el salario mínimo docente es igual al salario mínimo, vital y móvil más un 20 por ciento y ante el rechazo por insuficiente, manifestado inicialmente por los gremios, las partes acordaron mantener una nueva reunión este miércoles a las 15 en esa repartición.

Cabe recordar que el titular del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo, y el secretario de Trabajo, Oscar Balla, presidieron el encuentro con los representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Unión Docentes Universitarios (UDA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y le transmitieron la propuesta gubernamental. (recintonet)