SE REALIZÓ UNA ASAMBLEA EN CTA ENTRE RÍOS: Mujeres de Paraná definieron las acciones del Paro Internacional del 8 de marzo

El 8 de marzo, “día internacional de la mujer trabajadora”, por la mañana “se promoverán asambleas en los lugares de trabajo, de 10 a 12” en tanto que “el acto central será a la tarde, a las 17, en la Plaza 1º de Mayo de Paraná, desde donde partirá “una marcha que pasará por distintos puntos del centro cívico de Paraná, se detendrá frente a Casa de Gobierno y concluirá en Tribunales”, se informó luego de la Asamblea Participativa por el Paro Internacional de Mujeres, que se desarrolló en Paraná este viernes y desbordó el salón de CTA Entre Ríos. Participaron cerca de un centenar de mujeres que integran ámbitos sindicales, educativos, políticos y estudiantiles, que forman parte de organizaciones de mujeres y de la diversidad, y también mujeres que no están nucleadas en ninguna organización.

Después de analizar propuestas y debatir durante tres horas, las mujeres decidieron cómo serán las acciones centrales del próximo miércoles 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora.

En esa línea, según se informó a Apf en un comunicado, se acordó: “Por la mañana se realizarán asambleas con cese de actividades en los lugares de trabajo, en el horario de 10 a 12. En ese ámbito se propiciarán la charla y el debate entre las trabajadoras respecto a los motivos del Paro”.

En los casos donde las trabajadoras no puedan hacer asamblea en ese horario, por las condiciones laborales, por el tipo de trabajo o porque no se los permita la patronal, “cada organización de base irá viendo la forma de expresarse. Algunas posibilidades que se mencionaron son: llevar puesto un brazalete que diga ‘Yo estoy de paro’, vestir algún color particular, o bien leer un documento al inicio del horario laboral”.

Del mismo modo, las mujeres que no estén encuadradas en ninguna organización o no tengan un trabajo registrado, “evaluarán cuál será la mejor manera de expresar que ese día estarán de paro”.

“Por la tarde se hará una concentración en la Plaza 1º de Mayo, a las 17. Allí tendrá lugar el acto principal en el marco del Paro Internacional de Mujeres. Y desde ese lugar partirá la movilización, que pasará la Municipalidad y Casa de Gobierno, y finalizará frente a los Tribunales de Paraná”, se informó desde la organización.

Contacto con sindicatos

Mientras tanto, durante las dos semanas que restan para el 8 de marzo, las integrantes de la Asamblea Participativa continuarán trabajando en la articulación con otras organizaciones y en el contacto con referentes de distintos sindicatos entrerrianos, para comprometer su acompañamiento al Paro y garantizar que sus afiliadas puedan adherirse a él.

En ese sentido, las organizaciones de la asamblea participativa, “destacaron la decisión de las centrales sindicales nacionales –las dos CTA y la CGT– de apoyar el Paro Internacional de Mujeres. Esa definición allanará el camino para lograr la adhesión de los gremios entrerrianos”.