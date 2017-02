BRUNO DUARTE: “La camiseta es para mi mamá”

Luego de su debut oficial con la Rojinegra, Bruno se guardó la camiseta para su mamá. En una charla con La Cábala, contó sus sensaciones luego del amistoso ante Boca Unidos: “La verdad que estaba esperando el debut y se me dio”. A la vez, dijo: “Este plantel me da la confianza que todo juvenil necesita”.

Tal vez no fue en un campeonato oficial, con la televisión nacional enfocando tu primera entrada oficial con la camiseta de tu equipo. Pero para Bruno Duarte, solo bastó con calzarse la 36, mirar a su alrededor en el vestuario y ver a todos sus compañeros, que hace un tiempo miró en la tribuna y que el jueves 16 de Febrero, ingresó a la cancha con ellos, siendo uno más.

“Estoy muy contento porque se me dio el debut. La verdad que lo estaba esperando”, admite Matungo, como lo apodó Oscar Regenhardt (coordinador de las divisiones inferiores), luego de lo que fue su debut en un dialogo con La Cábala.

“Estoy muy contento, más allá de que no me sentí cómodo en el primer tiempo porque no es mi posición habitual. Pero cuando me acomodé, me sentí mejor”, tiró sus primeras sensaciones y realizó un leve análisis del partido ante Boca Unidos: “Pese a la derrota, el equipo siempre fue para adelante. Además, dominamos más la pelota y tuvimos ocasiones de gol. Pero contento, porque siempre fuimos a buscar”.

-Encima que no es tu posición, atacaron siempre por ahí…

-Si, olvídate. Ja. Me tomaron la mano. Sabían que no era lateral y no pararon de atacarme. Ja. Encima me tuve que adaptar porque soy derecho. Estaba muy incomodo. El Yagui lo sabe, pero me pidió que juegue ahí porque no tenía otro, pero que en el segundo tiempo iba a jugar en mi posición.

-Después en el Hotel, antes de volver, tuviste una charla con el DT..

-Tuvimos una charla. El me habló, me preguntó de como me sentía dentro del plantel. Le dije que estaba cómodo, porque todos son muy buenas personas y ellos me brindan la confianza que todo juvenil necesita. Siempre necesitamos de eso, tanto a Silva o Maydana, como a todos los chicos. Nos dan lo mejor y todo el aliento.

Ya en Paraná, el oriundo de Federal, le pidió la camiseta a Ramón y Beto, los utileros del plantel. La 36, tendrá un destino muy especial: “La camiseta es para mi mamá. Es para ella, que siempre me banca en todo, que me apoya y siempre está conmigo. Es para ella, obviamente”. (http://www.lacabala.com.ar)