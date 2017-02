LA TAPA DE NOTICIAS: Franco Macri dijo que Mauricio “le sacó la empresa”

En el 2010, este medio reveló la guerra entre padre e hijo por las acciones de Socma -la compañía a la que ahora el Gobierno le perdonó una deuda millonaria por el Correo-. El “dolor” de Mauricio y la bronca del PRO.

La tapa del 2010.

Socma, la empresa que fundó Franco, sobre la cual los Macri construyeron su fortuna, está hoy en boca de todo el país: el Gobierno le perdonó una deuda de $70 mil millones. El polémico acuerdo trajo una tormenta de problemas para el oficialismo y para el Presidente en especial, aunque no es la primera vez que Mauricio termina complicado por esa compañía. En el 2010, este medio llevó a su tapa la pelea a muerte que tenían, en ese momento, padre e hijo. “Mi hijo me sacó la empresa, esa es la verdad”, dijo el millonario italiano en aquel momento.

El debate era por el inmenso patrimonio que tenía la empresa: en ese momento facturaba más de U$S 500 millones anuales. El año anterior, Franco había tenido que renunciar a sus acciones en Socma, dividiendolas entre sus cinco hijos. NOTICIAS reveló que esa decisión no había sido voluntaria, sino todo lo contrario. “No es obligación que padres e hijos coincidan en las ideas empresariales, y menos en las políticas”, explicaba el italiano en el texto. En esa nota, realizada por el fallecido periodista José Antonio Díaz, se documentaba el sordo enojo que había en el círculo de Franco contra su hijo. “Franco está convencido de que Mauricio le sacó la empresa, y no se lo puede perdonar”, había revelado un amigo del magnate.

La tapa causó una conmoción en el PRO. “Duele que mi padre haya tomado una posición pública innecesaria, podría haberse ahorrado esos comentarios. Nunca estuvo de acuerdo con que me dedique a la política. Tiene 80 años, a esta altura no le puedo andar diciendo qué es lo que tiene que hacer. Pero por respeto a mis hijos, lo que le tenga que decir lo haré personalmente”, dijo en ese entonces, dolido, el jefe de gobierno porteño. Incluso Federico Pinedo, en ese momento diputado opinó del tema: “Mauricio es Macri y Franco es Kirchner”, dijo, haciendo referencia al estrecho vínculo que en esos años mantenía el padre del actual Presidente con el gobierno de turno.

Siete años después, Socma vuelve a traer problemas. ¿Una historia de nunca acabar?