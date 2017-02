FESTIVAL NACIONAL DEL CHAMAMÉ: El Duo Sedil Toledo y Pico Rubio fue el ganador del Certamen de los Nuevos Valores en Federal

Este jueves se realizó en el predio de las bailantas de la ex cancha Unión, el Certamen de los Nuevos Valores, que tuvo como ganadores a los paranaenses Sedil Toledo y Pico Rubio, que participaron en la final luego de ganar en la Sub Sede del Pre Federal realizada en la ciudad de Gálvez, Santa Fe.

En una noche de clima caluroso y desapacible, y ante una multitud que colmó el predio de bailantas de la ex cancha Unión, se realizo este jueves sobre el escenario Abelardo Dimotta, la Final del Certamen de los Nuevos Valores, que tuvo como presentadores a Hugo Ernesto Gómez y Obdulio Ríos.

Al escenario llegaron Jazmín Arredondo de La Paz – Entre Ríos -, Trio Litoral de San Gerónimo – Santa Fé –, Los del Nordeste – ganadores de la Sub Sede Quilmes – Buenos Aires –, Trio Litoral – Sub Sede La Criolla – Santa Fe –, Daniel Esteche y su Conjunto – Concordia – Entre Rios –, Luciano Franco y su Conjunto – Tabosi – Entre Rios -, y el Duo Sedil Toledo y Pico Rubio – de Paraná, ganadores de la Sub Sede Galvez – Santa Fe –.

Los miembros del jurado fueron el reconocido músico Oscar Burgardt, Nestor Ojeda (Director de los Reales del Chamamé) y músico federalense Pedro Raúl Navarro.

Luego de que cada uno de los conjuntos hiciera su presentación, el jurado hizo volver al escenario, para volver a oírlos y tomar finalmente la decisión del ganador, a Los del Nordeste, ganadores de la Sub Sede Quilmes – Santa Fe -, Daniel Esteche y su Conjunto de Concordia, y Duo Sedil Toledo y Pico Rubio, ganadores de la Sub Sede Galvez – Santa Fe -.

Esto últimos fueron finalmente quienes se quedaron con el Cachencho labrado en madera por Raúl Andreosuk, el que fue entregado por el Vicepresidente Municipal Rubén Alfredo Wetzel, acompañado del Director de Cultura del Municipio de Federal, Xavier Cáceres.

Luego llegaron las danzas, en un cuadro Homenaje a Don Ernesto Montiel, realizado por el Cuerpo de baile de la Escuela de Danzas María del Buen Mate, a cargo de Jaquelina Martínez.

Para la bailanta, y en algunos momentos bajo la lluvia, llegaron al escenario “Abelardo Dimotta”, los Hermanos Ramírez y su Conjuto, Tolato Trzuskot Trio, Los Chamameceros de Federal, el conjunto de Oscar Burgardt, y Changuito Medina y su conjunto. (Federal al Día)